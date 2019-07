Έκλεισε κι άλλη μεταγραφή ο Μαρινάκης - Επιθετικό με 7 γκολ - Εξαιρετική περίπτωση! (ΦΩΤΟ)

Την απόκτηση του Ράφα Μιρ από την Γούλβς με τη μορφή δανεισμού ανακοίνωσε η Νότιγχαμ Φόρεστ, για τον επόμενο χρόνο.

Ο Ισπανός παίκτης την περσινή χρόνια αγωνίστηκε δανεικός στην Λας Πάλμας με την οποία πέτυχε και 7 γκολ, ενώ βοήθησε την εθνική ομάδα της χώρας του να κερδίσει το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα νέων (U21).

Mir checks in on Trentside!#NFFC are delighted to announce the signing of highly-rated Spanish international forward @RafaMir33 on a season-long loan deal. pic.twitter.com/ufXZAwM5Bt