Οριστικό: Ανακοίνωσε σπουδαία μεταγραφή 80 εκατομμυρίων ευρώ η Άρσεναλ! (ΒΙΝΤΕΟ)

Μια πολύ σπουδαία μεταγραφή πραγματοποίησε η Άρσεναλ, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του Νικολά Πεπέ έναντι του ιλιγγιώδους ποσού των 80 εκατομμυρίων ευρώ!

Αυτή είναι η ακριβότερη μεταγραφή αφρικανού ποδοσφαιριστή όλων των εποχών, με τον 22χρονο να βάζει την υπογραφή του σε συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας, ισχυροποιώντας ακόμα περισσότερο την γραμμή κρούσης των Κανονιέρηδων.

Για όσους δεν γνωρίζουν ο Πεπέ έκανε φοβερή χρονιά πέρσι στο Σαμπιονά με τη Λιλ, σημειώνοντας συνολικά στο πρωτάθλημα 22 γκολ σε 38 αναμετρήσεις!

