Δεν υπάρχει – Διαιτητής δέχτηκε κρότιδα στο ματς που κρίνει τον αντίπαλο της ΑΕΚ

ΑΕΚ: Άνω κάτω το Χόνβεντ-Κραϊόβα

Ο κακός χαμός συνέβη στο ματς που κρίνει τον αντίπαλο της ΑΕΚ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, στο πρώτο ημίχρονο οπαδοί της ουγγρικής ομάδας επιχείρησαν να πηδήξουν στην κερκίδα των φιλοξενούμενων και να επιτεθούν στους Ρουμάνους εκδρομείς, ωστόσο επενέβησαν οι δυνάμεις ασφαλείας και υποχώρησαν.

Τα έκτροπα όμως δεν σταμάτησαν εκεί. Στο 120’ της παράτασης έφυγε μια κροτίδα από την ρουμανική κερκίδα και μάλιστα τραυμάτισε τον διαιτητή του αγώνα! Ο αγώνας διακόπηκε για αρκετά λεπτά και όπως είναι φυσικό ο πέλεκυς της UEFA ετοιμάζεται να πέσει βαρύς.

Fin de match incroyable entre Craiova (Roumanie) et Honved (Hongrie). On jouait la 120e minute lorsqu’une bagarre a éclaté, l’arbitre a été blessé par un jet de pétard (?). Match interrompu juste avant les tirs au but. pic.twitter.com/SPu9J2N2q0