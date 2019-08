Έπος! Απίστευτη ατάκα από Αγκουέρο - Αυτήν κάλεσε το βράδυ σπίτι του! (ΒΙΝΤΕΟ)

Στον αγώνα της Λίβερπουλ με την Μάντσεστερ Σίτι ο Σέρχιο Αγουέρο εμφανίστηκε αρκετά ορεξάτος και απάντησε με επική ατάκα σε έναν ρεπόρτερ.

Συγκεκριμένα ο Αργεντινός απάντησε στον δημοσιογράφο που του είπε ότι η αδερφή του τον αγαπάει:

"Ωραία, πες της να περάσει από το σπίτι μου απόψε", κάνοντας όλους όσους ήταν μέσα στην αίθουσα να ξεσπούν σε γέλια.

“Aguero, my sister loves you”



“Great, tell her to come round tonight”



Probably can’t hear the last line but you’ll hear the two lads in front laughing pic.twitter.com/l5LJwsAKmD