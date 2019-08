Κατέβασε ρολά – Δείτε τις εκπληκτικές αποκρούσεις του Μπράβο

Ο άνθρωπος που χάρισε στη Μάντσεστερ Σίτι το Community Shield του 2019 στο «Γουέμπλεϊ» ήταν ουσιαστικά ο Κλαούντιο Μπράβο με τις επεμβάσεις που πραγματοποίησε στις προσπάθειες των παικτών της Λίβερπουλ.

Δείτε τις αποκρούσεις του:

No importa lo que pueda pasar en el camino o cuanto tiempo tarden en llegar esos buenos momentos. Solo prepárate para siempre dar lo mejor!

Another title more @mancity pic.twitter.com/VHL5BBJJY1