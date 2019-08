Πήρε δεξί μπακ από την Άρσεναλ ο Μαρινάκης - Είναι 27 ετών - 8 συμμετοχές πέρσι!

Νότιγχαμ Φόρεστ - Βαγγέλης Μαρινάκης: Την απόκτηση του Καρλ Τζέκινσον ανακοίνωσε ο αγγλικός σύλλογος.

Οι Κόκκινοι ζητούσαν εναγωνίως παίκτη για να καλύψουν τη θέση του δεξιού μπακ (ο Τζέκινσον είναι πολυθεσίτης) και φαίνεται ότι στο πρόσωπο του 27χρονου άσου βρήκαν την κατάλληλη λύση.

Ο Βάγγελης Μαρινάκης άναψε το πράσινο φώς για να αποκτήσει η Νότιγχαμ Φόρεστ τον Τζέκινσον, προκειμένου να λυθεί το ζήτημα που υπήρχε στο δεξί άκρο της άμυνας...

Jenkinson joins!#NFFC are delighted to announce the signing of England international defender @carljenkinson for an undisclosed fee from @Arsenal on a three-year contract. pic.twitter.com/JbeH0aERUv