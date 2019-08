Απίθανο γέλιο με Γκουαρντιόλα στην προπόνηση -Η ατάκα του Στέρλινγκ που παρεξηγήθηκε (ΒΙΝΤΕΟ)

Μάντσεστερ Σίτι: Ο Στέρλινγκ προκάλεσε γέλιο στον Γκουαρντιόλα

Ένα κωμικό περιστατικό έλαβε χώρα στην προπόνηση της Μάντσεστερ Σίτι.

Ο Στέρλινγκ ζήτησε από τον Στόουνς να σκάψει τη μπάλα και στη συνέχεια ο Πέπε Γκουαρντιόλα δεν κατάλαβε τη λέξη και συνεχώς επαναλάμβανε την εντολή...

Ο Άγγλος επιθετικός φώναξε dink It και στη συνέχεια ο Καταλανός κόουτς απλά φώναζε δίχως λόγο Dinky Dinky προκαλώντας γέλια!

Δείτε το βίντεο:

We're all about the Dinky Dinky



