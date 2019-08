"Νέος Μακέντα στον ΠΑΟ - Τον... κατέστρεψε ο Σουάρες - Μεταγραφή Πογιέτ με 10 εκατ. λίρες"

273 views 0 shares

Παναθηναϊκός - Τζακ Ρόντγουελ: Και μόνο η φημολογία ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με τον Παναθηναϊκό προκάλεσε θόρυβο. Το όνομα του Ρόντγουελ αναμφισβήτητα δημιούργησε αίσθηση στη μεταγραφική επικαιρότητα, καθώς πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή, ο οποίος έχει κοστολογηθεί στην καριέρα του μέχρι και 16 εκατ. ευρώ γεγονός που κάλλιστα θα μπορούσε να τον καταστήσει απαγορευμένο καρπό τη δεδομένη χρονική συγκυρία για το Τριφύλλι.

Παρ' όλα αυτά, ο 28χρονος ψάχνεται για να κάνει την επανεκκίνηση στην καριέρα του και οι "πράσινοι" φαντάζουν ιδανική επιλογή. Εφόσον βέβαια γίνει η υπέρβαση. Γιατί ο παίκτης ναι μεν έχει πολύ χαμηλότερες οικονομικές απαιτήσεις σε σχέση με τα συμβόλαια που απολάμβανε στο Νησί, 500.000 ευρώ όμως δύσκολα μπορούν να βγουν από τα ταμεία του Τριφυλλιού.

Φαίνεται όμως ότι αυτή η κίνηση μπορεί να ωφελήσει και τις δύο πλευρές. "Ο Παναθηναϊκός μπορεί να τον αναγεννήσει και να τον βάλει ξανά στα ευρωπαϊκά μπλοκάκια", παρατηρεί ο Φάνης Αγριτέλλης. Ο γνώστης του αγγλικού ποδοσφαίρου από το eyap.gr (Έλληνες Υποστηρικτές Αγγλικού Ποδοσφαίρου) μίλησε στο sportdog για τον Ρόντγουελ και όσα μας είπε ήταν πολύ ενδιαφέροντα.

Ποια είναι τα στοιχεία που κάνουν τον Ρόντγουελ να ξεχωρίζει;

"Ο Ρόντγουελ είναι ένα κλασσικό αγγλικό «εξάρι». Δυναμικός, έχει αυτοπεποίθηση στο παιχνίδι του, ενώ μπορεί να διαβάσει σε μεγάλο βαθμό τον αντίπαλο του! Τουλάχιστον έτσι έδειχνε στην Έβερτον καθώς, πλέον, σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει αλλοιωθεί η ποδοσφαιρική του ταυτότητα!".

Πώς είναι ως χαρακτήρας;

"Ο χαρακτήρας του πλέον, έχει άμεση σχέση, με την αλλοίωση της ποδοσφαιρικής του ταυτότητας. Μπορεί στην Έβερτον να ήταν ένα παιδί με απίθανο ταλέντο και μεγάλο ταβάνι, ωστόσο ένα συμβάν σε ντέρμπι του Merseyside ήταν αυτό που τον «συνέτριψε» ποδοσφαιρικά! Την 1η Οκτώβρη 2011 σε ένα ντέρμπι Έβερτον-Λίβερπουλ, ο 20 ετών τότε Τζακ απομακρύνει καθαρά την μπάλα σε μια μονομαχία με τον Λουίς Σουάρες. Εκεί ο Ουρουγουανός πέφτει στον αγωνιστικό χώρο -χωρίς να έχει υπάρξει επαφή με τον Ρόντγουελ- και ο Άτκινσον αποβάλλει τον Άγγλο και καταλογίζει πέναλτι υπέρ της Λίβερπουλ. Κάπου εκεί λοιπόν σταμάτησε η εξέλιξη του Ρόντγουελ, ο οποίος επηρεάστηκε βαθύτατα από το συγκεκριμένο συμβάν, αποφεύγοντας να μαρκάρει στενά τον αντίπαλο".

Ταιριάζει στον Παναθηναϊκό; Μπορεί να βοηθήσει;

"Ο Παναθηναϊκός με την περίπτωση Μακέντα έδειξε ότι μπορεί να αναγεννήσει έναν ποδοσφαιριστή και να τον βάλει ξανά στα ευρωπαϊκά μπλοκάκια. Ο Παναθηναϊκός έχει έλλειψη από μέσους και αμυντικά χαφ και αναμφίβολα ο Ρόντγουελ μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στη μεσαία γραμμή. Σε έναν χώρο όπου μόνο ο Κουρμπέλης κυριαρχεί, η έλευση του Ρόντγουελ θα αυξήσει τον συναγωνισμό, ενώ μάλιστα θα βοηθήσει σημαντικά και τον ίδιο αλλά και τους Δώνη, Τζανδάρη, Αγγελόπουλο".

Γιατί η καριέρα του πήρε περίεργη τροπή από την Μάντσεστερ Σίτι και μετά;

"Όπως προανέφερα και παραπάνω, το crucial point της καριέρας του νεαρού Τζακ ήταν η πέρα για πέρα άδικη αποβολή του με αντίπαλο την Λίβερπουλ. Τα στοιχεία που έδειχνε στο Merseyside ήταν εξαιρετικά, και πάνω σε αυτά πόνταρε η Μάντσεστερ Σίτι. Μόνο που εκείνος δεν τα έβγαλε ποτέ ξανά στον αγωνιστικό χώρο. Ούτε στο Etihad, αλλά ούτε και στο Stadium of Light έδειξε τις δυνατότητες του με αποτέλεσμα η καριέρα του να πάρει την κατιούσα".

Λέγεται ότι τον συνοδεύουν κάποια ευτράπελα στην θητεία του στη Σάντερλαντ. Ποια είναι αυτά;

"Το καλοκαίρι του 2014 οι «Πολίτες» παραχωρούν τον παίκτη στη Σάντερλαντ του γνωστού μας από τη θητεία του στην ΑΕΚ, Γκας Πογιέτ, έναντι 10 εκατομμύριων λιρών. Οι «Μαυρόγατες» είχαν αρκετά προβλήματα εκείνη τη χρονιά και ο Ρόντγουελ έγινε αυτό που λένε στην Αγγλία «a pain in the ass». Οι 70 χιλιάδες λίρες ανά εβδομάδα ουδέποτε δικαιολογήθηκαν εντός αγωνιστικού χώρου. Σαν να μην έφτανε αυτό, οι διπλοί υποβιβασμοί της ομάδας μέχρι την League One έφεραν μειώσεις στους μισθούς των παικτών κατά 40%, ενώ ο Ρόντγουελ είχε όρο στο συμβόλαιο να παραμείνει αμετάβλητος. Για την ομάδα, τους συμπαίκτες του και τους οπαδούς, έγινε «αποδιοπομπαίος τράγος» μιας και κάθισε πάνω στο συμβόλαιο του χωρίς καν να αγωνιστεί!".

