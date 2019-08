Απίστευτος Μανωλάς - Προκάλεσε και "τρόλαρε" τον Σουάρες! (ΒΙΝΤΕΟ)

Κώστας Μανωλάς: Η Μπαρτσελόνα νίκησε 4-0 τη Νάπολι σε φιλικό ματς, όμως ο Έλληνας αμυντικός έκλεψε την παράσταση.

Ο Μανωλάς άνοιξε διάλογο με τον Λουίς Σουάρες και του έδειξε χαρακτηριστικά τρία δάχτυλα, για να του θυμίσει την ήττα με 3-0 από τη Ρόμα την προπέρσινη σεζόν, όταν ο Έλληνας στόπερ είχε σκοράρει το τελευταίο γκολ των Τζιαλορόσι, που σήμανε τον αποκλεισμό της Μπάρτσα από το Champions League!

Δείτε το βίντεο:

Manolas reminding Suarez of Roma’s 3-0 comeback against Barca 2 years ago in the CL even though he now plays for Napoli, this guy is a real G pic.twitter.com/WxtlzT2Bn5