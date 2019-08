Τα χρώματα της πρόκρισης! Αυτή τη φανέλα θα φορέσει σήμερα ο Ολυμπιακός (ΦΩΤΟ)

Ολυμπιακός: Με την κλασική ερυθρόλευκη εμφάνιση θα αγωνιστούν σήμερα οι Πειραιώτες.

Το παιχνίδι με την Μπασακσεχίρ είναι σημαντικό για τους Ερυθρόλευκους, καθώς δεν θέλουν μόνο την πρόκριση μπροστά στο κοινό τους, αλλά και νίκη με ωραίο ποδόσφαιρο.

Η κλασική, ερυθρόλευκη φανέλα είναι έτοιμη και ο Ολυμπιακός γνωρίζει καλά τι πρέπει να κάνεις το βράδυ...

Τα χρώματα μας για απόψε! ΠΑΜΕ ΘΡΥΛΕ! / Our team #colors for tonight! Let’s do this LEGEND! #Olympiacos #UCL #OLYIBFK @ChampionsLeague @ibfk2014 pic.twitter.com/6SnVdBzSbI