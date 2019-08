Απίθανη κίνηση Καμαρά και Μεριά στον αγώνα με Μπασακσεχίρ - Δείτε τι έκαναν (ΒΙΝΤΕΟ)

Ολυμπιακός: Οι Μεντί Καμαρά και Γιασίν Μεριά στον αγώνα με την Μπασακσεχίρ προχώρησαν σε μια κίνηση άξια σεσβασμού, χαρίζοντας τη φανέλα τους σε δυο οπαδούς της ομάδας.

Την κίνηση αυτή των παικτών εντόπισε ο φωτογραφικός φακός της ομάδας και μοιράστηκε το ξεχωριστό βίντεο στο twitter συνοδεύοντας το από δίπλα με το μήνυμα: "Το αληθινό μεγαλείο του αθλητισμού"

Οι Καμαρά και Μεριά προσέφεραν αξέχαστες στιγμές σε φίλους της ομάδας μας! Το αληθινό μεγαλείο του αθλητισμού! / @MCamarajr10 and #YassineMeriah offered some unforgettable moments to our fans! This is the true greatness of sports!#Olympiacos #Camara #UnforgettableMoments #Fans pic.twitter.com/btIFAHCwPx