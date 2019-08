Όλα τα βλέμματα σε Ισπανία και Γερμανία

130 views 0 shares

Δύο από τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης ξεκινούν απόψε εκτοξεύοντας το ενδιαφέρον όλων των φίλων του ποδοσφαίρου.

Οι Αθλέτικ Μπιλπάο και Μπαρτσελόνα θα δώσουν, στις 22:00, το εναρκτήριο λάκτισμα του ισπανικού πρωταθλήματος, ενώ η πρωταθλήτρια Μπάγερν Μονάχου υποδέχεται στις 21:30 τη Χέρτα Βερολίνου στην Αllianz Arena, στη συνάντηση που ανοίγει την αυλαία της σεζόν 2019-20 στην Bundesliga.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει στα πρακτορεία του ΟΠΑΠ περισσότερες από 200 στοιχηματικές επιλογές για όλα τα παιχνίδια των δύο πρωταθλημάτων, πριν από την έναρξη και κατά τη διάρκειά τους.

Συνδυαστικά στοιχήματα για τον αγώνα Μαν. Σίτι – Τότεναμ

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο αγώνας Μάντσεστερ Σίτι – Τότεναμ, που ξεχωρίζει στο πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής της Premier League. Mετά την περσινή τους αναμέτρηση στα προημιτελικά του Champions League και τον αποκλεισμό της Μάντσεστερ Σίτι, ύστερα από ένα συναρπαστικό παιχνίδι στο Μάντσεστερ, οι δύο ομάδες θα συναντηθούν ξανά αύριο (19:30) στο ίδιο μέρος. Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει επτά συνδυαστικά στοιχήματα για τον μεγάλο αγώνα:

Ο Αγκουέρο να σκοράρει πρώτος και ακριβές σκορ 3-1

Over 1.5 γκολ στο πρώτο ημίχρονο και Over 10.5 κόρνερ στον αγώνα

Αποτέλεσμα πρώτου ημιχρόνου ισοπαλία και οι δύο ομάδες να σκοράρουν στο δεύτερο ημίχρονο

Ο Κειν να σκοράρει πρώτος και ακριβές σκορ 1-1

Λεπτό πρώτου γκολ 1’-15’ και Over 5.5 κόρνερ στο πρώτο ημίχρονο

Κι οι δύο ομάδες να σκοράρουν στο πρώτο ημίχρονο και λεπτό τελευταίου γκολ 81’ έως λήξη αγώνα

· Ακριβές σκορ 3-0, 1-1 ή 1-2.