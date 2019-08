Ανατριχίλα από τους οπαδούς της Ουνιόν στο ματς με Λειψία - Σήκωσαν πανό αυτών που έφυγαν... (vid)

Ένα ανατριχιαστικό σκηνικό που δύσκολα θα ξεχαστεί, έλαβε χώρα στον "παρθενικό" αγώνα της Ουνιόν Βερολίνου στην Bundesliga απέναντι στην Λειψία.

Oι φίλοι των γηπεδούχων σήκωσαν στις κερκίδες φωτογραφίες των οπαδών της ομάδας που έχουν πεθάνει και δεν πρόλαβαν να δουν τον αγαπημένο τους σύλλογο να αγωνίζεται στην μεγάλη κατηγορία.

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο:

An emotional evening for Union Berlin supporters, as past and present unite pic.twitter.com/WjukPci5qR