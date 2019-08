Έξαλλος Ρούνεϊ στον διαιτητή: «Τα ίδια σε κάθε γαμ%@^@ ματς»! (ΒΙΝΤΕΟ)

Αρκετές κλωτσιές δέχτηκε για ένα ακόμα παιχνίδι της DC United ο Γουέιν Ρούνεϊ, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να ξεσπάσει προς τον τέταρτο διαιτητή την ώρα που γινόταν αλλαγή.

«Τα ίδια σε κάθε γαμ%@^@ ματς», είπε ο Άγγλος άσος στον ρέφερι, ζητώντας μεγαλύτερη προστασία στα μαρκαρίσματα που δέχεται ο ίδιος και οι συμπαίκτες του από αντιπάλους.

Δείτε το βίντεο:

Every f**king game



Wayne Rooney wasn’t happy about something after being substituted during DC United’s loss to Vancouver last night...#Rooney pic.twitter.com/A50doqT8fH