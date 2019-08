Ράσφορντ και Πογκμπά... αποφασίζουν μόνοι τους για τα πέναλτι! (ΒΙΝΤΕΟ)

Η απόφαση του Πολ Πογκμπά να πάρει πάνω του την εκτέλεση του πέναλτι που κέρδισε στο ματς με τη Γουλβς προκάλεσε αντιδράσεις από τη στιγμή που το έχασε, όμως, φαίνεται πως μαζί με τον Ράσφορντ αποφασίζουν κάθε φορά ποιος αισθάνεται καλύτερα για να το χτυπήσει όταν στήνεται η μπάλα στην άσπρη βούλα...

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έμεινε στο 1-1 στο «Μολινό» το βράδυ της Δευτέρας για την 2η αγωνιστική της Πρέμιερ Λιγκ και απέτυχε για τέταρτο σερί ματς να νικήσει την ομάδα του Νούνο Σάντο μαζί με τα τρία παιχνίδια που είχαν παίξει οι δύο ομάδες την περασμένη σεζόν σε πρωτάθλημα και Κύπελλο.

Ο Πολ Πογκμπά στο 68' ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι που κέρδισε ζητώντας το από τον Μάρκους Ράσφορντ, ο Ρουί Πατρίσιο τον νίκησε και προκλήθηκαν αντιδράσεις για τη συμπεριφορά του Γάλλου χαφ που θέλησε να βγει μπροστά και να είναι εκείνος που θα πάρει την ευκαιρία από την άσπρη βούλα.

Ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ έδειξε να μην στέκεται τόσο πολύ σε αυτό, τονίζοντας απλά πως «έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Είναι οι δυο που αναλαμβάνουν τα πέναλτι, ο Πολ είχε αυτοπεποίθηση για το πέναλτι και το αποφάσισαν εκείνη τη στιγμή».

Από την πλευρά του, ο Μάρκους Ράσφορντ απλά δήλωσε πως «απλά ο Πολ το ζήτησε και το έκανε. Όλοι χάνουμε πέναλτι, είναι απλό. Ήταν ίσως η σειρά του να το χάσει αλλά έχει πετύχει πολλά στην καριέρα του και στη Γιουνάιτεντ».

Πάντως, ένα βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, έδειξε πως και στο ματς με την Τσέλσι οι δυο τους αποφάσισαν εκείνη τη στιγμή ποιος θα το έκανε και τελικά το ανέλαβε ο Άγγλος φορ για να σκοράρει κόντρα στους «μπλε»...

All the Pogba abuse tonight but Rashford did the same thing last week vs Chelsea. This isn’t an issue with Pogba, it seems there is a leadership/mismanagement issue. There should be a designated taker and there clearly isn’t. Well highlighted by @GNev2 pic.twitter.com/tayUgMXFy4