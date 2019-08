Έτσι θα παίξει κόντρα στην Κράσνονταρ απόψε ο Ολυμπιακός! (ΦΩΤΟ)

Το πρώτο βήμα για πρόκριση στους ομίλους του Champions League θέλει να κάνει σήμερα ο Ολυμπιακός, που αντιμετωπίζει την ρωσική Κράσνονταρ στο γήπεδο "Γ. Καραϊσκάκης" στις 22:00 το βράδυ.

Οι Πειραιώτες θα αγωνιστούν κόντρα στους Ρώσους με την κλασική ερυθρόλευκη φανέλα τους, την οποία φορούσαν κόντρα και στις Μπασακσεχίρ (2-0) και Πλζεν (4-0).

Δείτε την ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για το αποψινό παιχνίδι:

Τα χρώματα μας για απόψε! ΠΑΜΕ ΘΡΥΛΕ! / Our team #colors for tonight! Let’s do this LEGEND! #Olympiacos #UCL #OLYKRA @ChampionsLeague @FCKrasnodar pic.twitter.com/jjOJhVcgpX