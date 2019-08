Ανακοινώθηκε σε ομάδα-έκπληξη ο Καρέλης - Ποιος το περίμενε (ΦΩΤΟ)

ΠΑΟΚ: Ο Νίκος Καρέλης ανακοινώθηκε από την Μπρέντφορντ για τα επόμενα 2 χρόνια.

Μετά το πέρασμα του από τον Δικέφαλο θα επιχειρήσει μια καινούργια αρχή στην Αγγλία.

Έτσι ο 27χρονος Έλληνας επιθετικός ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Γκενκ, θα μετακομίσει στο Νησί.

#BrentfordFC can confirm the signing of Nikos Karelis, international Greek striker



The 27-year-old has signed a one-year deal with a Club option for a further year#WelcomeNikos pic.twitter.com/AOoYh11kEs