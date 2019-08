Επιστροφή-έκπληξη με Αστέρα από Μαρτίνς - Αυτή είναι η αποστολή του Ολυμπιακού (ΦΩΤΟ)

Ολυμπιακός: Μετά τον θρίαμβο επί της Κράσνονταρ οι Ερυθρόλευκοι ετοιμάζονται για το πρώτο παιχνίδι της Super League και ο Πέδρο Μαρτίνς αποφάσισε να συμπεριλάβει και τους 11 παίκτες που αγωνίστηκαν στο παιχνίδι της Τετάρτης.

Επιστροφή στην αποστολή για τον Λεονάρντο Κούτρη στον αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης.

Αναλυτικά η αποστολή: Σα, Αλέν, Τζολάκης, Σεμέδο, Ελαμπντελαουί, Μεριά, Τσιμίκας, Κούτρης, Παπαδόπουλος, Τοροσίδης, Σισέ, Καμαρά, Μπουχαλάκης, Γκιλιέρμε, Μπρούνο, Σουντανί, Μασούρας, Βαλμπουενά, Ανδρούτσος, Ραντζέλοβιτς, Γκερέρο, Ελ Αραμπί, Ντουρμισάι.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης. / The squad players selected ahead of the match against Asteras Tripolis FC. #Olympiacos #Slgr #OLYAST #Squadlist pic.twitter.com/fQcRRYIng0