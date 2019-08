Γκολ για σεμινάριο από την Νότιγχαμ Φόρεστ- Τρίβει τα χέρια του ο Μαρινάκης (ΒΙΝΤΕΟ)

Ένα πολύ όμορφο γκολ πέτυχε η Νότγχαμ Φόρεστ απέναντι στην Φούλαμ, σε αγώνα της Championship στον οποίο η Νότιγχαμ πανηγύρισε τη νίκη με 2-1.

Το πρώτο τέρμα όμως που έβαλε ήταν άριστο, αφού η μπάλα πριν καταλήξει στα δίχτυα από τον Γκράμπαν πέρασε και από τους υπόλοιπους 10 παίκτες.

Olé 3.0



All 11 #NFFC players touch the ball in the goal vs Fulham pic.twitter.com/99dRhVVrPz