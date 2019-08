Απίστευτο σκηνικό στην Premier League – Κλωτσιά άνευ λόγου και αιτίας, πριν την αποβολή (ΒΙΝΤΕΟ)

Ένα περιστατικό που συζητήθηκε πολύ σημειώθηκε πριν την έναρξη της αναμέτρησης της Μπράιτον με τη Σαουθάμπτον.

Ο Αντόνε δέχθηκε δυνατή κλωτσιά από τον Μπερνάρντο άνευ λόγου και αιτίας. Προφανώς ο δεύτερος ήθελε να κάνει πλάκα στον πρώτο, απ' ότι φαίνεται όμως δεν κατάλαβε ότι τον χτύπησε δυνατά με αποτέλεσμα να κινδυνεύει με τραυματισμό.

Λίγο πιο μετά, ο Αντόνε... παραλίγο να κόψει την καριέρα του Βάλερι και αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη.

Δείτε το βίντεο:

Andone sent off for Brighton. Guarantee he was still pissed off from this: pic.twitter.com/QoBU6UW76c