Τρελό γέλιο – Σκόραρε, πανηγύρισε φιλώντας τη σύζυγο και το γκολ ακυρώθηκε (ΒΙΝΤΕΟ)

Ένα στιγμιότυπο απείρου κάλλους σημειώθηκε στην αναμέτρηση της Λουντογκόρετς με τη Σλάβια Σόφιας για το πρωτάθλημα Βουλγαρίας.

Ο Βάντερσον σκόραρε και έτρεξε να πανηγυρίσει φιλώντας τη σύζυγό του στο στόμα. Έλα όμως που ο διαιτητής ακύρωσε το γκολ ως οφσάιντ και αυτός δεν πήρε χαμπάρι.

Μάλιστα το παιχνίδι συνεχίστηκε και εκείνος μετά από κάποια δευτερόλεπτα επέστρεψε στον αγωνιστικό χώρο απορημένος.

Δείτε το τραγελαφικό στιγμιότυπο:

One of this weekend's funniest moments in Bulgarian football: Wanderson scoring for Ludogorets against Slavia, then celebrating by kissing his wife in the stands, without realising his goal has been ruled for offside. To top it all off, there was NO offside pic.twitter.com/EtXjsJGpte