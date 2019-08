Έδωσε το σύνθημα της πρόκρισης ο Βαλμπουενά - Το μήνυμα του Γάλλου (ΦΩΤΟ)

Ολυμπιακός: Ο Ματιέ Βαλμπουενά μέσα από μια φωτογραφία στο instagram έδωσε το σύνθημα της πρόκρισης, ενόψει του σημερινού αγώνα με την Κράσνονταρ.

Οι Ερυθρόλευκοι κρατάνε στο ένα τους χέρι την είσοδο στους ομίλους του Champions League, μετά το 4-0 του "Καραϊσκάκης".

Ο Γάλλος μεσοεπιθετικός έγραψε στο instagram: "Ας τα δώσουμε όλα για την πρόκριση στο Champions League."

We have a job to finish @ChampionsLeague pic.twitter.com/uirXmdm2Ak