Τους αποστόμωσε - Έβριζαν τον Νεϊμάρ σε όλο το ματς - Έβαλε γκολάρα με "ψαλίδι" στο 92’! (ΒΙΝΤΕΟ)

Η σχέση του Νεϊμάρ με τους οπαδούς της Παρί Σεν Ζερμέν είναι κάκιστη, όμως αυτό δεν εμπόδισε τον Βραζιλιάνο να δείξει πόσο μεγάλος παίκτης είναι στην αναμέτρηση με τη Στρασμπούρ.

Οι Παριζιάνοι έβριζαν εν χορώ το Νεϊμάρ σε ολόκληρο το ματς, αλλά ο Βραζιλιάνος τους αποστόμωσε με τον καλύτερο τρόπο.

Πώς; Μπήκε αλλαγή και σκόραρε ένα φανταστικό γκολ με ανάποδο "ψαλίδι" στο 92' για να δώσει τη νίκη στην ομάδα του με 1-0!

Δείτε το γκολ:

Neymar was booed extensively against Strasbourg then he did this in injury time. pic.twitter.com/ZsdHBh8IEl