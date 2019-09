Συγκλονίζει ο Ρονάλντο: «Λύγισε» μπροστά στην κάμερα μιλώντας για τον πατέρα του! (ΒΙΝΤΕΟ)

Για πρώτη φορά ο Κριστιάνο Ρονάλντο αφέθηκε και ξέσπασε σε κλάματα την ώρα που έδινε συνέντευξη, μιλώντας για τον πατέρα του.

Ο σούπερ σταρ της Γιουβέντους εξέφρασε το παράπονό του ότι ο πατέρας του, που "έφυγε" από την ζωή μετά από χρόνια καταχρήσεων, δεν πρόλαβε να τον δει να πετυχαίνει τόσα σπουδαία πράγματα με τις ομάδες που έχει αγωνιστεί.

«Με λυπεί που δεν βλέπει ότι είμαι ο πρώτος... Κατακτώ τρόπαια και δεν είναι εκεί. Δεν είδε ποτέ πόσο σπουδαίος έγινα. Με βλέπει η οικογένειά μου, η μητέρα μου, τα αδέρφια μου, ο μεγάλος μου γιος καταλαβαίνει... Αλλά ο πατέρας μου δεν πρόλαβε τίποτα...», ήταν τα λόγια του Κριστιάνο.

