Συγγνώμη από Σωκράτη για την γκάφα με Γουότφορντ!

Σωκράτης Πασταθόπουλος: Μεγάλο λάθος στο γκολ με το οποίο η Γουότφορντ μείωσε σε 2-1 έκανε ο Έλληνας αμυντικός.

Η ομάδα του Κίκε Σάντσεθ εκμεταλλεύτηκε τη χαλαρότητα της Άρσεναλ στο παιχνίδι της Κυριακής και κατάφερε να γυρίσει από το 2-0 παίρνοντας την ισοπαλία με 2-2.

Το θέμα είναι ότι το 2-1 προήλθε από γκάφα του Sokratis, ο οποίος απολογήθηκε μέσω social media. «Το αποτέλεσμα δεν είναι καθόλου καλό για εμάς. Αισθάνομαι ότι έχω ευθύνη γι' αυτό που συνέβη οπότε θα ήθελα ν' απολογηθώ στον κόσμο. Δεν έχω μάθει να κρύβομαι και θα συνεχίσω να δουλεύω για να πετύχουμε τους στόχους μας», έγραψε ο διεθνής Έλληνας αμυντικός.

Today’s result is not good for us. I feel responsible for this result, so I would like to apologise to all of you. I don’t like to hide, and I will keep working hard in order to achieve our goals. pic.twitter.com/to7IOViTcS