Θα τρελαθούν οι Ολυμπιακοί – Με Σεμέδο η αποστολή για Τότεναμ

Ολυμπιακός: Στην αποστολή του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με την Τότεναμ στην πρεμιέρα των ομίλων του Champions League θα βρίσκερται ο Ρούμπεν Σεμέδο.

Ο Πορτογάλος αντιμετώπιζε πρόβλημα στο γόνατο και ήταν εκτός για πολύ καιρό. Ο Πέδρο Μαρτίνς ομως είχε επιβεβαιώσει την ετοιμότητα. Έτσι τον συμπεριέλαβε στους πρώτους 21 παίκτες.

Στην «ερυθρόλευκη» αποστολή μπήκε και ο Μάξι Λοβέρα αλλά και η τελευταία μεταγραφή ο Γιασίν Μπενζιά. Σε σχέση με το ματς πρωταθλήματος κόντρα στον Βόλο, είναι ξανά διαθέσιμος και ο Γιώργος Μασούρας.

Δείτε την αποστολή:

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Τότεναμ. / The squad players selected ahead of the match against @SpursOfficial . #Olympiacos #UCL #OLYTHFC #THFC #Tottenham #Squadlist pic.twitter.com/NuOfuTIWse