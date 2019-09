Το Μιλάνο είναι μπλε! "Πάτησε" τη Μίλαν και ανέβηκε στην κορυφή η Ίντερ (ΒΙΝΤΕΟ)

138 views 0 shares

Serie A: Η φετινή Ίντερ δεν αστειεύεται και με τον Αντόνιο Κόντε στον πάγκο της δείχνει ικανή να "χτυπήσει" ξανά το πρωτάθλημα!

Οι "νερατζούρι"... καθάρισαν το ντέρμπι με τη Μίλαν, την οποία νίκησαν 2-0 και θα μπορούσαν να έχουν πετύχει μεγαλύτερο σκορ εάν ήταν πιο αποτελεσματικοί.

Η Ίντερ άνοιξε το σκορ με τον Μπρόζοβιτς στο 49', με τον Λουκάκου να "γράφει" το τελικό 2-0 στο 78' και την ομάδα του Κόντε να κάνει το 4/4 στο φετινό πρωτάθλημα.

Νωρίτερα, η Γιουβέντους τα... χρειάστηκε, αλλά νίκησε 2-1 τη Βερόνα με ανατροπή χάρη στο πρώτο γκολ του Ράμσεϊ με τη φανέλα της και ένα εύστοχο πέναλτι του Ρονάλντο, πλησιάζοντας την Ίντερ στους δύο πόντους.

AC Milan players playing dare with Brozović and guess what happens? Further slip down the table. What happened to AC Milan? #Milan #SerieA #SerieAxESPN #ACMilan #InterMilan #MilanDerby #DerbyDellaMadonnina #DerbyDiMilan #Brozović #VAR #Donnarumma #Martínez10 https://t.co/YPmefeXI9S

— #YamaMbuthuma (@aphiwe_pluz) September 21, 2019