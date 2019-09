Χαμός με το VAR λόγω... Παπασταθόπουλου - Σκάνδαλο με πέναλτι που δεν δόθηκε! (ΒΙΝΤΕΟ)

Σωκράτης Παπασταθόπουλος: Φθηνά τη γλίτωσε ο Έλληνας αμυντικός της Άρσεναλ στο χθεσινό παιχνίδι με την Άστον Βίλα, το οποίο οι Κανονιέρηδες πήραν με 3-2 και μάλιστα με ανατροπή.

Ο Παπασταθόπουλος θα μπορούσε να γίνει ο μοιραίος της ομάδας του, καθώς έκανε χέρι μέσα στην περιοχή στο 89'.

Ωστόσο, ο διαιτητής δεν κατελόγισε το πέναλτι, ενώ ούτε οι υπεύθυνοι του VAR του ζήτησαν να ξαναδεί τη φάση!

Η μη υπόδειξη πέναλτι εξόργισε τους ανθρώπους και τους οπαδούς της Άστον Βίλα.

"it wasn't handball"

What is the actual point in having VAR? Scrap it. It is fucking useless.#avfc #afc pic.twitter.com/K0oGmTcedB