Απίστευτη δήλωση Εβρά για Γουνάιτεντ: «Γελάει ο κόσμος! Τους πονέσαμε»

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Την πρώην ομάδα του υπερασπίστηκε ο Πατρίς Εβρά.

Ο Γάλλος με οκτώ χρόνια θητείας (2006-2014) στους κόκκινους διαβόλους έχοντας πανηγυρίσει 15 τίτλους, συνεχίζει να την υποστηρίζει φανατικά, ενώ αρκετές φορές κάνει σχόλια και στα social media, που αφορούν την πορεία του συλλόγου.

Ένα εξ αυτών, το οποίο έκανε πρόσφατα, αναμένεται να συζητηθεί αρκετά. Συγκεκριμένα, ο παλαίμαχος αριστερός μπακ ανέβασε ένα ποστ στο προσωπικό του λογαριασμό στο twitter, όπου μεταξύ άλλων ανέφερε: «Ο κόσμος γελάει μ' εμάς, επειδή τους πονέσαμε τόσο πολύ στο παρελθόν! Αν δεν μας υποστηρίζεται στα δύσκολα δεν μπορείτε να μας υποστηρίζεται και όταν νικάμε! Χρειαζόμαστε θετική ενέργεια από όλους τους οπαδούς της Γιουνάιτεντ. Πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί, ανεξαρτήτου θέσης που έχει ο καθένας στην ομάδα», ήταν το μήνυμα του Εβρά.

People are laughing at us because we hurt them so much in the past! If you don’t support us when we struggle you can’t support us when we win! We need positive energy from all United fans. I know we all need to work together no matter which role you have for this club FOREVRA RED pic.twitter.com/zyosFevOHZ