Παίζει και τσάμπα – Ποδοσφαιριστής αυτοπροτάθηκε στη Γιουνάιτεντ για συμβόλαιο εκτός αποδοχών!

Μία πρόταση που θα συζητηθεί έκανε ο Κεϊσουκέ Χόντα στη Μάντσεστερ Γιουνάντετ. Με θητείες σε ΤΣΣΚΑ Μόσχας και Μίλαν, ο 33χρονος Ιάπωνας μεσοεπιθετικός είναι ελεύθερος, ψάχνει ομάδα και αυτοπροτάθηκε με ανάρτησή του στο twitter.

Μάλιστα ζήτησε συμβόλαιο χωρίς αποδοχές....

Δείτε το τιτίβισμα:

Give me an offer. I don't need money but I need to play with great team and great team mate! @ManUtd @ManUtd_JP