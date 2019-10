Πώς θα μοιάζει το ποδόσφαιρο χωρίς τον Κριστιάνο Ρονάλντο;

142 views 0 shares

Πριν λίγες ημέρες, ο Cristiano Ronaldo έδωσε μία πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο Sport Bible, όπου μεταξύ άλλων μίλησε και για το ενδεχόμενο της απόσυρσής του, ρίχνοντας ουσιαστικά μία βόμβα που κανείς δεν περίμενε.

Τουλάχιστον όχι τώρα ή για το άμεσο μέλλον. "Αγαπώ πολύ το ποδόσφαιρο ακόμη. Λατρεύω να διασκεδάζω τον κόσμο, τους οπαδούς και όλους τους fans μου. Η ηλικία δεν παίζει ρόλο, όλα έχουν να κάνουν με τη νοοτροπία. Τα τελευταία 5 χρόνια όμως έχω ξεκινήσει να σκέφτομαι τον εαυτό μου μετά τα γήπεδα. Και η αλήθεια είναι ότι μου αρέσει αυτή η διαδικασία, από τη σκέψη μέχρι και τη στιγμή του τέλους. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι θα συμβεί σε ένα ή δύο χρόνια" ανέφερε στη σχετική ερώτηση ο Πορτογάλος σούπερ σταρ της Γιουβέντους.

Ένα ή δύο χρόνια είναι ένα διάστημα που περνά γρήγορα. Παράλληλα όμως είναι και μία επαρκής χρονική περίοδος ώστε να αρχίσουν όλοι να σκέφτονται το ποδόσφαιρο χωρίς τον Cristiano Ronaldo. Γεννιέται κατά κάποιο τρόπο μία ιδέα επανάστασης, καθώς το σπορ χωρίς αυτόν -κακά τα ψέματα- δεν θα είναι το ίδιο. Αυτό το παραδέχονται ακόμη και όσοι δεν λατρεύουν ακριβώς τον CR7, ενώ η τουλάχιστον 12ετής άτυπη κόντρα του με τον Lionel Messi είναι από τις σημαντικότερες στην ιστορία του ίδιου του ποδοσφαίρου.

O Ronaldo, που έχει κλείσει τα 34, βιολογικά μοιάζει αθάνατος. Το κορμί του είναι σε τέτοια κατάσταση που φαίνεται ότι μπορεί να παίζει για πάντα. Μέχρι τα 40 ή ακόμη περισσότερο. Σε μία διετία θα είναι 36-37, στην ηλικία που οι περισσότεροι σκέφτονται σοβαρά να κρεμάσουν τα παπούτσια τους, αν δεν το έχουν ήδη κάνει. Υπάρχουν βέβαια κι αυτοί που εξακολουθούν να διδάσκουν ποδόσφαιρο ακόμη και τότε, όπως ο Franck Ribery, εντελώς συμπτωματικά κι αυτός στην Serie A.

Ο τρόπος ζωής και η καθημερινή ρουτίνα που ακολουθεί ο Cristiano Ronaldo πλησιάζουν τα όρια της παράνοιας ή πιο ορθά, εκείνα του ψυχαναγκασμού: Τέλεια δίαιτα, τρομακτικά ακριβές πρόγραμμα στο γυμναστήριο, μυϊκό λίπος που απαγορεύεται να ξεπεράσει το 7% και μυϊκή μάζα στο 50%. Ακόμη και οι σύνδεσμοι στους αστραγάλους του, που κατά καιρούς έχουν ταλαιπωρηθεί από τραυματισμούς, έχουν αποκατασταθεί στον ιδανικότερο βαθμό. Όλα τα παραπάνω είναι αποτέλεσμα της εμμονής του για τον απόλυτο έλεγχο του κορμιού του. Ίσως αυτό αποτελεί και μία υπόσχεση του ίδιου του ποδοσφαιριστή προς το άθλημα. Να διαρκέσει για πάντα, υπηρετώντας το πιστά με τον τρόπο του. Στην μπάλα όμως, το "για πάντα" είναι σχετικό.

Πώς θα είναι λοιπόν το ποδόσφαιρο χωρίς τον νάρκισσο παικταρά που όλοι θαυμάζουν, ζηλεύουν ή μισούν; Δύσκολο να το φανταστεί κάποιος. Οι πιο αδαείς θα μπορούσαν να κάνουν λόγο για μονοπώλιο του Messi αλλά μάλλον παραβλέπουν ότι ο Αργεντινός είναι μόλις 2 χρόνια μικρότερος του Ronaldo. Ψάχνοντας τριγύρω υπάρχουν κάποια ονόματα που θα μπορούσαν να μπουν στη λίστα των πιθανών διαδόχων για τον καλύτερο παίκτη των καιρών μας. Mbappé, Hazard, Griezmann, Pogba, Neymar και κοιτώντας πιο μακριά De Jong, Havertz, De Ligt, Ansu Fati καθώς και μερικοί επιπλέον rising stars των ευρωπαϊκών γηπέδων. Όλοι τους φανταστικοί παίκτες, ικανοί να δημιουργήσουν συναισθήματα ή ακόμη και να γράψουν ιστορία. Προς το παρόν όμως, ακόμη και ο πιο αισιόδοξος, δύσκολα θα τους βάλει στο ίδιο κάδρο με το δίπτυχο Ronaldo-Messi.

17 ολόκληρα χρόνια έχουν περάσει από την ημέρα που ο νεαρός τότε Cristiano πραγματοποιούσε το ντεμπούτο του στο Champions League, σε έναν αγώνα προκριματικών της διοργάνωσης ανάμεσα στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας και την Ίντερ. Πλέον, μετρά 127 τέρματα στη διοργάνωση (και συνολικά 604 σε διασυλλογικό επίπεδο) και 93 με την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας, έχοντας κατακτήσει 5 φορές το βαρύτιμο τρόπαιο του CL και ισάριθμες Χρυσές Μπάλες. Από τη σεζόν 2007-08, όταν και έκανε την έκρηξή του με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έγινε σημείο αναφοράς για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Η αποχώρησή του θα σημάνει ένα ισχυρό πλήγμα εντός των γηπέδων αλλά και εκτός αυτών, με το merchandise να μειώνεται σημαντικά και τις κορυφαίες εταιρείες που συνεργάζονται μαζί του να αναγκαστούν να σχεδιάσουν νέες στρατηγικές, βασισμένες προφανώς σε κάποιο άλλο πρόσωπο. Κάτι που δύσκολα θα σημειώσει άμεσα επιτυχία για όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές.

Φυσικά, θα έχουμε για πάντα το ποδόσφαιρο, παραφράζοντας τη γνωστή λεζάντα του Humphrey Bogart στην Καζαμπλάνκα ("We'll always have Paris"). Αλλά δεν θα είναι πια το ίδιο και ίσως χρειαστεί ένα σημαντικό χρονικό πλαίσιο για να συνηθίσουμε τα νέα δεδομένα. Πλέον, δεν θα είναι τόσο εύκολο για έναν ποδοσφαιριστή να βάζει 50 γκολ τη σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις -κάτι που ο Ronaldo έχει πετύχει 5 χρονιές- και μάλιστα παίζοντας 60 ή λιγότερα παιχνίδια. Αυτός ασφαλώς είναι η εξαίρεση, η νόρμα της πραγματικής αριστείας, και όχι ο κανόνας. Θα επιστρέψουμε λοιπόν σε μία πιο γήινη εποχή, χωρίς τέρατα και εξωγήινους όπως είναι το νο.7 της Γιούβε ή το "10" της Μπάρτσα.

Και τότε μόνο θα καταλάβουμε τι ακριβώς βιώσαμε για κάτι παραπάνω από μία δεκαετία. Μία πραγματικά συναρπαστική εποχή για το ομορφότερο σπορ του κόσμου.

ΠΗΓΗ: esquire.com.gr