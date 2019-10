Αφεντικό στην Ιταλία είναι η Γιουβέντους - "Προσγείωσε" την Ίντερ με τεράστιο "διπλό" (ΒΙΝΤΕΟ)

Serie A: Η Ίντερ πήγε στο μεγάλο ντέρμπι με το απόλυτο των νικών (5x5), όμως βρήκε τον δάσκαλό της από τη Γιουβέντους, η οποία νίκησε με 2-1 μέσα στο Μιλάνο και έδειξε στους Νερατζούρι ότι το να την αποκαθηλώσουν δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση.

Η ομάδα του Μαουρίτσιο Σάρι άνοιξε το σκορ με φοβερό διαγώνιο σουτ του Ντιμπάλα στο 4' και η Ίντερ ισοφάρισε με πέναλτι του Μαρτίνες στο 18'.

Τη μεγάλη νίκη στη Γιουβέντους έδωσε ο Ιγκουαΐν με κοντινό πλασέ στο 80', με την Μεγάλη Κυρία να προσπερνά τους Μιλανέζουν κατά έναν βαθμό και να ανεβαίνει στην κορυφή της βαθμολογίας.

Paulo Dybala has just scored this sensational golazo against Inter Milan pic.twitter.com/ZRrbuFXfjU