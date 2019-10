Τρομερός Καντονά για τους πρόσφυγες: «Δεν ήρθαν για να μένουν σε σκηνές στο δρόμο...» (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Ερίκ Καντονά έθιξε ακόμα ένα κοινωνικό ζήτημα, αυτή τη φορά των προσφύγων, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Δεν θεωρώ τον εαυτό μου Γάλλο. Είμαι πολίτης του κόσμου. Στο δρόμο για το σπίτι μου, έβλεπα κατά μήκος της εθνικής οδού σκηνές με πρόσφυγες. Δεν ρίσκαραν τη ζωή τους για να έρθουν και να μένουν σε σκηνές δίπλα στο δρόμο. Ήρθαν να δουλέψουν και να προσπαθήσουν να ζήσουν ξανά, λίγο καλύτερα. Οπότε πρέπει να τους βοηθάμε κι όχι να τους κρίνουμε. Κανείς δεν ξέρει τι έχουν περάσει για να καταφέρουν να φτάσουν εδώ».

Eric Cantona's view on immigration "We have to offer a helping hand!"



Watch the full episode of On the Road with Eric Cantona now https://t.co/hMBeT2T5T2 pic.twitter.com/0Yq8E3EwG2