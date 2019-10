Απίστευτος Μέσι - Να τι έκανε στο αγώνα με την Σεβίλλη (ΦΩΤΟ)

La Liga: Η Μπαρτσελόνα επικράτησε με 4-0 της Σεβίλλης στο ισπανικό πρωτάθλημα αλλά έχασε τον Ντεμπελέ με απευθείας κόκκινη και πλέον κινδυνεύει να απουσιάσει και από το κλάσσικο.

Ο Γάλλος αποβλήθηκε γιατί κάτι πλησίασε και είπε στον διαιτητή με τον Λιονέλ Μέσι να πλησιάζει τον ρέφερι και να του λέει: "Δεν ξέρει να μιλάει! Δεν ξέρει να μιλάει!"

— Messi tried to save Dembélé by telling the referee that Ousmane cannot express himself in Spanish.



Messi (to Lahoz): "He can't speak."



[marca] pic.twitter.com/FJPSj34ZXd