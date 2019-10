Φοβερή ατάκα Σερ Άλεξ σε Βενγκέρ: «Είσαι θρύλος» (ΒΙΝΤΕΟ)

Τον σεβασμό του προς το πρόσωπο του Αρσέν Βενγκέρ δήλωσε ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον μετά τη βράβευση του Αλσατού στην βραδιά φιλανθρωπίας του Nordoff Robbins Legends of Football.

Ο Σκωτσέζος πολυνίκης πρώην τεχνικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που σίγουρα αυτό τον καιρό «πονάει» για την κατάσταση στην οποία αντικρίζει την αγαπημένη του ομάδα, ανέφερε στο μήνυμά του προς τον Βενγκέρ:

«Συγγνώμη που δεν είμαι παρών, ήταν εκπληκτική η καριέρα σου ως προπονητής. Είσαι θρύλος και γι' αυτό σε τιμούν. Απόλαυσα την κόντρα μας, είχαμε εξαιρετικές στιγμές και παίρνεις ένα υπέροχο βραβείο...».

"You're an absolute legend"



