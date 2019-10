Μόνο χειροκρότημα για αυτή την κίνηση του ΠΑΟΚ για τους μετανάστες! (ΦΩΤΟ)

Το κοινωνικό της πρόσωπο έδειξε η ομάδα Κ19 του ΠΑΟΚ, μέσω του PAOK Action, αφού μέλη της βρέθηκαν στις εγκαταστάσεις του Διεθνή Οργανισμού Μετανάστευσης στην Έδεσσα και έπαιξαν ποδόσφαιρο με τους μετανάστες, μοιράζοντας αυτόγραφα και κάνοντας δώρα σε μικρούς και μεγάλους.

Ο ΔΟΜ, μέσω του προσωπικού του προφίλ στο twitter, ευχαρίστησε τον Δικέφαλο γι’αυτή του την κίνηση, γράφοντας:

«Ποδοσφαιριστές της Κ19 του ΠΑΟΚ επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις του ΔΟΜ στην Έδεσσα, και έπαιξαν ποδόσφαιρο, δείχνοντας στους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί πως προπονούνται, και μοιράζοντάς τους γλυκά και δώρα. Ευχαριστούμε πολύ το ΠΑΟΚ Action και τον ΠΑΟΚ»

U19 @PAOK_FC footballers visited an #IOMGreece facility in Edessa. They played a friendly match with beneficiaries, showed them how they exercise & offered sweets and gifts.

Special thanks to #PAOKAction & #PAOK FC



W/ #AMIF #DGHOME @EUHomeAffairs

https://t.co/IY4zouwY3z pic.twitter.com/YLEOam6AvP