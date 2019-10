Νίκησε τον καρκίνο και μπήξε ξανά στο γήπεδο! (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο νεαρός αμυντικός του τμήματος κ-23 της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μαξ Τέιλορ, έπαιξε για πρώτη φορά μετά τη μεγάλη νίκη του απέναντι στην επάρατη νόσο! Βγήκε πρώτα νικητής στη ζωή κι έπειτα στο γήπεδο, βοηθώντας την ομάδα του να φτάσει στο 4-1 απέναντι στο αντίστοιχο τμήμα της Σουόνσι, το βράδυ της Δευτέρας!

Ο Μαξ Τείλορ, πριν από έναν χρόνο (συγκεκριμένα πέρασαν 13 μήνες) διαγνώστηκε με καρκίνο και έμπαινε σε πολύ διαφορετική διαδικασία από αυτή που είχε συνηθίσει στο προπονητικό κέντρο των «κόκκινων διαβόλων». Έπρεπε πλέον να δώσει τον μεγαλύτερο αγώνα της ζωής του κόντρα στην αρρώστια. Με σκληρή δουλειά, όπως το έκανε στις προπονήσεις και με θετικά αποτελέσματα, όπως στους αγώνες, ο Τέιλορ βγήκε νικητής! Το βράδυ της Δευτέρας, 21 Οκτωβρίου του 2019, επέστρεψε στη δράση!

Βρέθηκε αρχικά στον πάγκο, όμως, ο Τέντεν Μεγκί τραυματίστηκε στο στέρνο και αποχώρησε πριν από τη λήξη του πρώτου μέρους, με τον Μαξ Τέιλορ να πραγματοποιεί τη μεγάλη επιστροφή!

