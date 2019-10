Πόσο κομπλεξικός είσαι! Η νέα κίνηση του Ρονάλντο που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων (ΒΙΝΤΕΟ)

Αρνητικός πρωταγωνιστής ήταν για ακόμη μια φορά ο Κριστιάνο Ρονάλντο, στο παιχνίδι της Γιουβέντους με την Λοκομοτίβ Μόσχας για τους ομίλους του Chmapions League.

Ο Πορτογάλος στο γκολ του Ντιμπάλα για το 1-1 των Ιταλών φαίνεται στο βίντεο να ζητάει από τον βοηθό να δώσει οφσάιντ.





Ronaldo is rasing his hand for offside just because dybala scored lmao#Juventus #Dybala #Ronaldo #Cristiano #CristianoRonaldo #UEFA #uefachampionsleague pic.twitter.com/nShWdL2tyb