Παίκτης της εβδομάδας στο Champions League ο... - Τα σάρωσε όλα με τη εμφάνιση του (ΦΩΤΟ)

Champions League: Ο Ραχίμ Στέρλινγκ αναδείχθηκε παίκτη της εβδομάδας στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και όχι άδικα.

Ο Βρετανός χαφ μοίρασε μία ασίστ, κέρδισε ένα πέναλτι και πέτυχε τρία τέρματα στο 5-1 της Μάντσεστερ Σίτι κόντρα στην Αταλάντα.

3 goals & an assist = Player of the Week!



Bravo, hat-trick hero Raheem Sterling #POTW | @FTBSantander