Έγιναν viral οι γκάφες του Μαγκουάιρ – Τάκλιν σε συμπαίκτη, πους απς και απώλεια μνήμης (ΒΙΝΤΕΟ)

Με την εμφάνισή του απέναντι στην Παρτιζάν, ο Χάρι Μαγκουάιρ έγινε viral.

Και αυτό γιατί ήταν το πρώτο του παιχνίδι ως αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, στο οποίο αρχικά ξέχασε να πάει στο στρίψιμο του νομίσματος πριν από την έναρξη της αναμέτρησης. Σε κάθε λάθος ο κόσμος τον καταδίκαζε.

Έπεσε μια φορά στο χώρο του κέντρου όταν συγκρούστηκε με τον ΜακΤόμινεϊ λες και έκανε τάκλιν στον συμπαίκτη του. Έφτασε και σε σημείο να κάνει... push-ups στο ημικύκλιο της περιοχής, έχοντας αποτύχει να σταματήσει ξανά μια επίθεση της Παρτιζάν, με τον Ρομέρο να πέφτει σωστά και ν' απομακρύνει το αριστερό σουτ.

Πάντως η πρώτη φορά που φόρεσε περιβραχιόνιο συνοδεύτηκε με διπλό της Γιουνάιτεντ.

Δείτε τα βίντεο:

So UTD fans for days tweeted pictures of Virgil on the floor only for Maguire to get skinned by a Plumber. pic.twitter.com/8MNwbdQGh4