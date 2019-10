Πανηγύρισε γκολ και τραυματίστηκε – Φοβερό στιγμιότυπο από το Ντόρτμουντ-Γκλαντμπαχ (ΒΙΝΤΕΟ)

Μυϊκό τραυματισμό αποκόμισε ο Λουσιέν Φαβρ, πανηγυρίζοντας το νικητήριο γκολ της Ντόρτμουντ απέναντι στη Γκλάντμπαχ το βράδυ της Τετάρτης.

Παρακολουθώντας το δεύτερο προσωπικό γκολ του Ζούλιαν Μπραντ ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό 2-1 με ανατροπή, ο προπονητής της Ντόρτμουντ σήκωσε ψηλά τις γροθιές του για να το πανηγυρίσει, αλλά την έπαθε.

Όπως φαίνεται στο βίντεο αποκόμισε μυϊκό τράβηγμα στο αριστερό πόδι!

Dortmund manager Lucien Favre picked up an injury celebrating his team’s winner last night pic.twitter.com/EdBsZan7B0