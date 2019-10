Έτοιμος να γράψει ιστορία ο Μπουφόν – Ξεπερνά Ντελ Πιέρο

'Έτοιμος να γράψει ιστορία με τη φανέλα της Γιουβέντους είναι ο Τζανλουίτζι Μπουφόν.

Ο 41χρονος τερματοφύλακας ισοφάρισε τον Αλεσάντρο Ντελ Πιέρο με 513 εμφανίσεις στο πρωτάθλημα με τη «Γηραιά Κυρία και με μία συμμετοχή θα τον ξεπεράσει.

Η ιταλική ομάδα του έδωσε τα συγχαρητήρια μέσω των social media.

@gianluigibuffon has now equaled @delpieroale with the most league appearances (513) in the Juventus shirt. #JuveGenoa pic.twitter.com/IpUN0vbM31