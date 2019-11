"Βαριά" τιμωρία για τη ρατσιστική επίθεση στον Μπαλοτέλι - Τέλος το γήπεδο μέχρι το 2030! (ΒΙΝΤΕΟ)

Η Ελλάς Βερόνα ανακοίνωσε πως ο αρχηγός των οργανωμένων οπαδών της, Λούκα Καστελίνι, δεν έχει το δικαίωμα να εισέλθει ξανά στο γήπεδο της ομάδας μέχρι τον Ιούνιο του 2030, λόγω της ρατσιστικής επίθεσης κατά του Μάριο Μπαλοτέλι στο πρόσφατο παιχνίδι με τη Μπρέσια.

Το περιστατικό έλαβε χώρα πριν δύο ημέρες, όταν ο Ιταλός επιθετικός σταμάτησε να παίζει και κλώτσησε νεαυριασμένος την μπάλα στην εξέδρα των οργανωμένων της Βερόνα, διαμαρτυρόμενος ότι απευθύνονταν με ρατσιστικές κραυγές προς το πρόσωπό του.

Παράλληλα, η ιταλική Ομοσπονδία έκανε γνωστό ότι το πέταλο που βρίσκονται οι φανατικοί οπαδοί της Ελλάς Βερόνα θα κλείσει στην επόμενη εντός έδρας αναμέτρηση με τη Φιορεντίνα.

Θυμηθείτε το περιστατικό:

Balotelli walking off the pitch after racist chants from Verona fans, Italian football is the pits.



Again! and Again...when will FIFA impose heavy sanctions on racists bigots. #Balotelli pic.twitter.com/8Y2mFJ9ANp