Τρομάζει... ο ΠΑΟΚ - Πρωτοπόρος στην Ευρώπη! Μοναδικός στην Ελλάδα (ΦΩΤΟ)

ΠΑΟΚ: Ο Δικέφαλος πήρε τη νίκη ενάντια στο ΟΦΗ και έφτασε τα 45 συνεχόμενα παιχνίδια αήττητος!

Οι Πρωταθλητές και Κυπελλούχοι Ελλάδας τρέχουν ένα σερί 23 πλέον παιχνιδιών και βρίσκεται στην κορυφή των εκτός έδρας αήττητων της Ευρώπης.

Το μοναδικό αυτό στατιστικό δημοσίευσε η ιστοσελίδα Transfermarkt πριν τον χθεσινό αγώνα με τον ΟΦΗ.

Αυτό όμως δεν είναι το μοναδικό ρεκόρ που πέτυχαν οι παίκτες του Αμπέλ Φερέιρα καθώ ο Δικέφαλος σκοράρει τουλάχιστον ένα γκολ σε 30 συνεχόμενα παιχνίδια μακριά από την έδρα του.

