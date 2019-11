Βάζει σ’ όλους τα γυαλιά ο Σον - Η κίνηση του για πολλά συγχαρητήρια (ΒΙΝΤΕΟ)

Για ακόμα μια φορά ο Σον Χέουνγκ-Μιν της Τότεναμ προέβη σε μια σπουδαία κίνηση, στον αγώνα των Λονδρέζων με την Σέφιλντ Γιουνάιτεντ.

Στην παρουσίαση των ομάδων έβρεχε καταρρακτωδώς και τότε ο Σον αποφάσισε να προστατέψει το παιδάκι που τον συνόδευε.

Ο πιτσιρικάς το αντιλήφθηκε, γύρισε και έσκασε ένα χαμόγελο στον Σον.

Δείτε το όμορφο στιγμιότυπο:

Sonny protecting his mascot from the rain. Purest soul in the world & I will not be convinced otherwise. pic.twitter.com/ze7hxqIXhD