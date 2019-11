Απίθανο γέλιο με Κλοπ – Αστειεύτηκε με το όνομα του Γκουαρντιόλα (ΒΙΝΤΕΟ)

Το πηγαίο χιούμορ που διαθέτει απέδειξε ξανά ο Γιούργκεν Κλοπ κατά το συνέδριο των προπονητών στη Νιόν της Ελβετίας

Ο Γερμανός αστειεύτηκε με δημοσιογράφο ο οποίος ανέφερε... Πέπε τον κόουτς της Σίτι! Ο προπονητής της Λίβερπουλ έκανε πως δεν καταλάβαινε όταν άκουσε από τον ρεπόρτερ να τον ρωτάει κάτι για κάποιον... Πέπε, με αποτέλεσμα ν' απαντήσει: «Πέπε; Ποιος είναι ο Πέπε; Πεπ είναι...»!

Ο Κλοπ βλέποντας πως πίσω του ερχόταν ο Γκουαρδιόλα εξερχόμενος από την αίθουσα που έλαβε χώρα η συζήτηση μερικών εκ των κορυφαίων προπονητών, ο τεχνικός της Λίβερπουλ έκανε πως... βιαζόταν να φύγει για να μην τον ακούσει ο συνάδελφός του!

Δείτε το βίντεο:

“Pepe, who is Pepe? Pep Guardiola is coming!”



Never change, Jürgen. Never change... pic.twitter.com/y0ipDhfF87