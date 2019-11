Τρέλανε και τον... Μαρινάκη - Δες τι ντρίμπλα "έσκασε" παίκτης της Νότιγχαμ και θα μείνεις! (ΒΙΝΤΕΟ)

Η Νότιγχαμ Φόρεστ του Βαγγέλη Μαρινάκη νίκησε 1-0 τη Ντέρμπι το περασμένο Σάββατο, με τον Τιάγκο Σίλβα να κλέψει την παράσταση.

Ο άσος της Φόρεστ "έσκασε" μια εκπληκτική ντρίμπλα αλά Ροναλντίνιο, κάνοντας ρεζίλι τον αντίπαλό του!

Δείτε το βίντεο:

WARNING: The following clip contains skill of an obscene nature.



| #NFFC pic.twitter.com/arKtRmSW4h