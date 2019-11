Επικό βίντεο! Ο Φαν Ντάικ σηκώνει σαν... πούπουλο τον Στέρλινγκ στο Λίβερπουλ-Σίτι

Ένα κορυφαίο περιστατικό συνέβη στον αγώνα της Λίβερπουλ με την Μάντσεστερ Σίτι και στο ντέρμπι κορυφής της Premier League.

Πρωταγωνιστές ήταν οι Βίρτζιλ Φαν Ντάικ και Ραχίμ Στέρλινγκ, έπειτα από μια μονομαχία που είχαν μέσα στο γήπεδο!

Το κορυφαίο όμως είναι ότι ο Ολλανδός αμυντικός σηκώνει σαν πούπουλο τον επιθετικό των Πολιτών.

Δείτε το βίντεο:

Not the first time Raheem Sterling got bodied by a Liverpool defender. pic.twitter.com/J7GL6GV6pl