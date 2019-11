Ξεχωριστός και στο αντίο του – Φοβερός αποχαιρετισμός από Ζλάταν: «Τώρα δείτε μπέιζμπολ» (ΦΩΤΟ)

Με έναν ξεχωριστό τρόπο ανακοίνωσε την αποχώρηση του από την πόλη των αγγέλων, το Λος Άντζελες και το MLS ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς.

«Ήρθα, είδα, κατέκτησα. Σας ευχαριστώ Λος Άντζελες Γκάλαξι που με κάνατε να νιώσω ξανά ζωντανός. Προς τους οπαδούς των Γκάλαξι: Ζητήσατε Ζλάταν. Σας έδωσα Ζλάταν. Παρακαλώ. Η ιστορία συνεχίζεται. Τώρα επιστρέψτε στην παρακολούθηση μπέιζμπολ», ήταν το μήνυμα του Σουηδού που προκάλεσε φρενίτιδα από αντιδράσεις, αφού οπαδοί από όλο τον πλανήτη, με μηνύματα τον παρακαλούν να επιλέξει την ομάδα τους!

I came, I saw, I conquered. Thank you @lagalaxy for making me feel alive again. To the Galaxy fans - you wanted Zlatan, I gave you Zlatan. You are welcome. The story continues...Now go back to watch baseball pic.twitter.com/kkL6B6dJBr