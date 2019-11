Απίθανη κίνηση από Στέρλινγκ - Υποστήριξε δημόσια τον Γκόμεζ (ΦΩΤΟ)

Για ακόμα μια φορά ο Ραχίμ Στέρλινγκ απέδειξε πως εκτός από σπουδαίος παίκτης είναι και σπουδαίας άνθρωπος!

Ο παίκτης της Μάντσεστερ Σίτι είχε μια διένεξη με τον Τζο Γκόμεζ, η οποία έθεσε τον πρώτο εκτός Εθνικής Αγγλίας.

Αυτό είχε ως συνέπεια ο Γκόμςζ να δεχθεί τις αποδοκιμασίες του κόσμου στο παιχνίδι της Αγγλίας με το Μαυροβούνιο στο Wembley, θεωρώντας τον ως υπεύθυνο για τον αποκλεισμό του Στέρλινγκ.

Ο παίκτης όμως των Πολιτών τοποθετήθηκε μέσω twitter για το περιστατικό, υποστηρίζοντας τον συμπαίκτη του στην Εθνική Αγγλίας και συγκεκριμένα έγραψε: "Προς όλους τους φίλους της Αγγλίας: Μου ήταν δύσκολο να βλέπω έναν συμπαίκτη μου να αποδοκιμάζεται για κάτι που ευθύνομαι εγώ. Ο Τζο δεν έκανε κάτι λάθος και για μένα να βλέπω κάποιον που κρατάει το κεφάλι του χαμηλά και δουλεύει σκληρά μετά από μία δύσκολη εβδομάδα γι' αυτόν, όταν αποδοκιμάζεται είναι λάθος.Αναλαμβάνω την απόλυτη ευθύνη και αποδέχομαι τις συνέπειες που ήρθαν".

To all the @England fans, I wanted to leave things at it was but tonight I have to speak again : it was hard for me to see my team mate get booed for something that was my fault. Joe hasn’t done anything wrong & for me to see someone who keeps his head down and work hard..